Стаховський показав кращий результат в рейтингу ATP у сезоні

Напередодні український тенісист завоював перший титул у сезоні

Друга ракетка України Сергій Стаховський піднявся у рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) відразу на 31 рядок і наблизився до сотні найсильніших - 109 місце. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Напередодні український тенісист виграв трофей турніру ATP категорії Challenger Tour у британському Ілклі. Для Стаховського цей титул став першим в сезоні. Останній раз українець вигравав у фіналі в серпні 2017 року словенському Порторожі.

#TeamUkraine@Stako_tennis выигрывает свой первый с августа 2017 и завоевывает wild card в основу #Wimbledon

Getty pic.twitter.com/v89lsCWmrW — UKR Tennis Portal (@Tennis_UKR) June 24, 2018

Кращий результат Стаховського в рейтингу ATP з жовтня минулого року дозволить йому отримати wild card в основну сітку Вімблдону - третього в сезоні турніру серії Grand Slam.

Перша ракетка України Олександр Долгополов піднявся з 64 місця на 63, Ілля Марченко опустився на 10 рядків і тепер 297.

Нагадаємо, бекхенд української теннісіткі Еліни Світоліної в матчі 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі проти француженки Алізе Корне визнаний ударом дня.