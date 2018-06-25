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Стаховський показав кращий результат в рейтингу ATP у сезоні

НовиниСпорт    25.06.2018 - 10:23
Фото: Сергій Стаховський (twitter.com/Stako_tennis)
Фото: Сергій Стаховський (twitter.com/Stako_tennis)

Напередодні український тенісист завоював перший титул у сезоні

Друга ракетка України Сергій Стаховський піднявся у рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) відразу на 31 рядок і наблизився до сотні найсильніших - 109 місце. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Напередодні український тенісист виграв трофей турніру ATP категорії Challenger Tour у британському Ілклі. Для Стаховського цей титул став першим в сезоні. Останній раз українець вигравав у фіналі в серпні 2017 року словенському Порторожі.

Кращий результат Стаховського в рейтингу ATP з жовтня минулого року дозволить йому отримати wild card в основну сітку Вімблдону - третього в сезоні турніру серії Grand Slam.

Перша ракетка України Олександр Долгополов піднявся з 64 місця на 63, Ілля Марченко опустився на 10 рядків і тепер 297.

Нагадаємо, бекхенд української теннісіткі Еліни Світоліної в матчі 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі проти француженки Алізе Корне визнаний ударом дня.

Світоліна в 1/4 фіналу турніру в БірмінгеміСвітоліна вилетіла від Бузарнеску другий турнір поспіль Цуренко не змогла дограти матч 1/4 фіналу турніру в Бірмінгемі
Теги публікації: рейтинг, Теннис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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