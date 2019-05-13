Стаховский добавил на две позиции в рейтинге ATP

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на две строчки и теперь занимает 112 строчку обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) от 13 мая. Об этом сообщается на сайте организации.
Илья Марченко после удачного выступления в Казахстане прибавил 15 позиций и теперь занимает 380 место. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 508 место.
Рейтинг ATP от 13 мая
1 (1) Новак Джокович (Сербия) - 12 115
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 5770
4 (5) Доминик Тим (Австрия) - 4845
5 (4) Александр Зверев (Германия) - 4745
6 (7) Кей Нисикори (Япония) - 3860
7 (9) Стефанос Циципас (Греция) - 3790
8 (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 3755
9 (8) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3145
10 (11) Марин Чилич (Хорватия) - 3025
…
112 (114) Сергей Стаховский (Украина) - 512
380 (394) Илья Марченко (Украина) - 43
508 (506) Александр Долгополов (Украина) - 10
Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.