Стаховский добавил на две позиции в рейтинге ATP

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на две строчки и теперь занимает 112 строчку обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) от 13 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

Илья Марченко после удачного выступления в Казахстане прибавил 15 позиций и теперь занимает 380 место. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 508 место.

Рейтинг ATP от 13 мая

1 (1) Новак Джокович (Сербия) - 12 115

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 7945

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 5770

4 (5) Доминик Тим (Австрия) - 4845

5 (4) Александр Зверев (Германия) - 4745

6 (7) Кей Нисикори (Япония) - 3860

7 (9) Стефанос Циципас (Греция) - 3790

8 (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 3755

9 (8) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3145

10 (11) Марин Чилич (Хорватия) - 3025

…

112 (114) Сергей Стаховский (Украина) - 512

380 (394) Илья Марченко (Украина) - 43

508 (506) Александр Долгополов (Украина) - 10

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.