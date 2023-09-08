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Стає прохолодніше. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 вересня, в Україні буде прохолодніше. Хоча у деяких регіонах синоптики попередили про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як уточнили синоптики, "холодком" повіє ще з ночі. Так, на більшій частині території вночі градусники показували не вище +6-11°.

"Днем +19-24°; у південній частині та Закарпатті вночі було 11-16°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

При цьому з огляду на те, що до 10 вересня в Україні панує бабине літо, сьогодні обійдеться без опадів, які нагадають про себе місцями хіба що похмурою погодою.

Погода в Києві та області

У столиці та столичному регіоні також опадів не передбачається. При цьому вдень температура повітря триматиметься вдень у діапазоні:

  • Київ - +21-23 °;
  • Київська область - +19-24 °.

Попередження про пожежну небезпеку

За даними синоптиків, 8-10 вересня у північних, центральних (крім Вінницької), південних, Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму та в Рівненській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Коли в Україні похолодає та прийдуть дощі

12-13 вересня, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні почне холодати. І вже 13-15 вересня до України прийдуть перші осінні дощі.

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