Стадион итальянского "Наполи" переименовали в честь Марадоны

Фото: Диего Марадона (flickr com ennoti-com)

Стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного игрока Диего Марадоны. Ранее стадион назывался "Сан Паоло".

Об этом говорится в сообщении на сайте муниципальной администрации Неаполя.

Сообщается, что переименовать стадион предложили мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис и советник по топонимии Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, стадион, на котором играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".

В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как "величайший футболист всех времен, который … семь лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. У него произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. Медики не смогли спасти бывшего футболиста.

Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришелся на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Боки Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.

Является чемпионом мира 1986 года.

На церемонию прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.