Стадіон італійського "Наполі" перейменували на честь Марадони

Фото: Дієго Марадона (flickr com ennoti-com)

Стадіон італійського футбольного клубу "Наполі" перейменували на честь легендарного гравця Дієго Марадони. Раніше стадіон називався "Сан Паоло".

Про це йдеться в повідомленні на сайті муніципальної адміністрації Неаполя.

Повідомляється, що перейменувати стадіон запропонували мер Неаполя Луїджі де Маджистріс і радник по топонімії Алессандро Клементе. Рішення підписано всіма членами міської ради. Таким чином, стадіон, на якому грає "Наполі", буде називатися "Стадіон Дієго Армандо Марадони".

В офіційному акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадона відзначений як "видатний футболіст всіх часів, який ... сім років носив футболку "Наполі", приніс дві історичні перемоги в чемпіонаті та інші престижні кубки, а натомість отримав від усього міста вічну і беззастережну любов".

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. У нього стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця. Медики не змогли врятувати колишнього футболіста.

Марадона виступав за кілька аргентинських клубів, після чого перебрався до Європи. Пік кар'єри припав на виступи за "Наполі" в 1984-91 роках. У складі італійської команди двічі вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА.

До цього взяв кілька кубків з "Барселоною" та чемпіонат Аргентини у складі "Боки Хуніорс". Після "Наполі" сезон відіграв у "Севільї" і вже з 1993 по 1997 роки догравав в Аргентині.

Є чемпіоном світу 1986 року.

На церемонію прощання з Марадоною в Буенос-Айресі прийшли сотні тисяч людей.