Стабильность оператора ГТС требует экономически обоснованных тарифов, - АГРУ

Финансовая стабильность нового оператора ГТС Украины требует установления экономически обоснованных тарифов как на транспортировку газа по магистральным газопроводам, так и на распределение газа в дома потребителей. Об этом говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

"Ключевым условием финансовой независимости нового оператора ГТС Украины является установление экономически обоснованных тарифов для всех сегментов газотранспортной системы – и для магистральных газопроводов, и газораспределительных сетей. Именно безубыточные тарифы для операторов ГРС позволят прекратить наращивание долгов за балансировку газа в системе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас такие долги составляют 1 млрд евро. "Они возникли потому, что установленный НКРЭКУ уровень тарифов для операторов ГРМ не позволяет им рассчитываться за технологический газ. Действующие тарифы вдвое ниже себестоимости услуг по распределению газа, при этом госрегулятор уже пять лет уклоняется от их пересмотра", - говорится в сообщении.

В АГРУ считают, что при сохранении убыточных тарифов неспособность операторов ГРС рассчитываться за технологический газ приведет к накоплению долгов перед новым оператором ГТС, который создают в процессе анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому для его финансовой стабильности необходимо утверждение НКРЭКУ экономически обоснованных тарифов для операторов ГРС.

"В таких условиях непонятным является заявление "Укртрансгаза", в котором долги за технологический газ, которые возникли исключительно из-за убыточных тарифов операторов ГРС и зафиксированы документально, названы "несанкционированным отбором газа". Такая формулировка не соответствует действительности, что угрожает деловой репутации участников рынка газа и может привести к "замораживанию" тарифной проблемы. Поэтому, для конструктивного решения вопроса тарифных долгов АГРУ в дальнейшем просит "Укртрансгаз" называть вещи своими именами. Это станет залогом принятия НКРЭКУ прозрачных обоснованных решений, необходимых для стабильной работы оператора ГТС и рынка газа", - говорится в заявлении.