Стабільність оператора ГТС вимагає економічно обґрунтованих тарифів, - АГРУ

Фінансова стабільність нового оператора ГТС України вимагає встановлення економічно обґрунтованих тарифів як на транспортування газу магістральними газопроводами, так і на розподіл газу до осель споживачів. Про це йдеться в заяві Асоціації газового ринку України.

"Ключовою умовою фінансової незалежності нового оператора ГТС України є встановлення економічно обґрунтованих тарифів для всіх сегментів газотранспортної системи – і для магістральних газопроводів, і для газорозподільних мереж. Саме беззбиткові тарифи для операторів ГРМ дозволять припинити нарощування боргів за балансування газу в системі", - йдеться в заяві.

Зазначається, що наразі такі борги становлять 1 млрд евро. "Вони виникли тому, що встановлений НКРЕКП рівень тарифів для операторів ГРМ не дозволяє їм розраховуватись за технологічний газ. Діючі тарифи вдвічі нижчі собівартості послуг з розподілу газу, при цьому держрегулятор вже п`ять років ухиляється від їх перегляду", - йдеться у повідомленні.

В АГРУ вважають, що при збереженні збиткових тарифів неспроможність операторів ГРМ розрахуватись за технологічний газ приведе до накопичення боргів перед новим оператором ГТС, який створюють в процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Тож для його фінансової стабільності необхідне затвердження НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів для операторів ГРМ.

"В таких умовах незрозумілою є заява "Укртрансгазу", в якій борги за технологічний газ, які виникли виключно через збиткові тарифи операторів ГРМ та зафіксовані документально, названі "несанкціонованим відбором газу". Таке формулювання не відповідає дійсності, що загрожує діловій репутації учасників ринку газу та може привести до "заморожування" тарифної проблеми. Тому, для конструктивного вирішення питання тарифних боргів АГРУ в подальшому просить "Укртрансгаз" називати речі своїми іменами. Це стане запорукою прийняття НКРЕКП прозорих обґрунтованих рішень, необхідних для стабільної роботи оператора ГТС та ринку газу", - йдеться у заяві.