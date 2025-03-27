Стабільний газовий баланс в Україні вимагає довгострокового планування, - експерт

Український газовий ринок потребує довгострокового планування, щоб забезпечити стабільне постачання ресурсу. При цьому, питання газозабезпечення залишається ключовим викликом.

Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske .

"На сьогодні великої проблеми з газом для розподіленої генерації немає, адже є пільгові ціни для об’єктів соціальної сфери, критичної інфраструктури (якою є розподілена генерація - ред.)", - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, у разі необхідності збільшення обсягів постачання газу виникне питання доступності необхідного обладнання.

"Якщо буде необхідність збільшувати постачання газу, то питання в тому, що необхідної кількості газопоршневих установок швидко Україні ніхто не надасть", - наголосив Ігнатьєв.

На його думку, для побудови газопоршневої генерації необхідно близько чотирьох років. Відповідно, газовидобувні компанії також потребують стабільних і прогнозованих умов, щоб нарощувати власний видобуток.

"Для побудови газопоршневої генерації потрібно приблизно чотири роки, а з горизонтом планування в чотири роки газовики можуть збільшити власний видобуток", - підкреслив експерт.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що залучення приватних трейдерів і перегляд механізму ПСО допоможе зберегти газовий баланс України.