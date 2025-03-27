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Стабильный газовый баланс в Украине требует долгосрочного планирования, - эксперт

Четверг 27 марта 2025 13:28
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Стабильный газовый баланс в Украине требует долгосрочного планирования, - эксперт Фото: стабильный газовый баланс в Украине требует долгосрочного планирования (Униан)
Автор: Сергей Новиков

Украинский газовый рынок нуждается в долгосрочном планировании, чтобы обеспечить стабильные поставки ресурса. При этом, вопрос газообеспечения остается ключевым вызовом.

Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

"На сегодня большой проблемы с газом для распределенной генерации нет, ведь есть льготные цены для объектов социальной сферы, критической инфраструктуры (которой является распределенная генерация - ред.)", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, в случае необходимости увеличения объемов поставок газа возникнет вопрос доступности необходимого оборудования.

"Если будет необходимость увеличивать поставки газа, то вопрос в том, что необходимого количества газопоршневых установок быстро Украине никто не предоставит", - подчеркнул Игнатьев.

По его мнению, для построения газопоршневой генерации необходимо около четырех лет. Соответственно, газодобывающие компании также нуждаются в стабильных и прогнозируемых условиях, чтобы наращивать собственную добычу.

"Для построения газопоршневой генерации нужно примерно четыре года, а с горизонтом планирования в четыре года газовики могут увеличить собственную добычу", - подчеркнул эксперт.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.

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