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Интервью

Стабильная Украина необходима для порядка и безопасности Европы, - МИД Польши

НовостиПолитика    21.03.2018 - 14:00
Фото: Яцек Чапутович (mfa.gov.pl)
Фото: Яцек Чапутович (mfa.gov.pl)

Демократическая и стабильная Украина является для Польши элементом порядка в Европе

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что демократическая и стабильная Украина является для Польши необходимым элементом порядка в Европе. Об этом глава польской дипломатии отметил во время своего выступления в Сейме Польши, представляя основные задачи внешней политики Варшавы в 2018 году, передает "Польское радио".

По словам министра, важность двусторонних отношений подчеркнул прошлогодний визит президента Польши Анджея Дуды в Харьков.

"Мы убеждены, что польско-украинское партнерство является постоянным, и оно должно сохраниться. Трагическое историческое испытание, задело Украину в результате российской вооруженной агрессии, вызывает в Польше естественное сочувствие и солидарность с народом, который борется за свободу, целостность и независимость", - сказал Чапутович.

Он также обратил внимание на энергетическое, военно-подготовительное и коммуникационное сотрудничество Украины и Польши.

"Мы развиваем транспортные сообщения - железнодорожное и авиационное, польский национальный перевозчик LOT открывает рейс уже с шестым аэродромом в Украине (в Запорожье, - ред.). Мы показали энергетическую солидарность в связи с решением "Газпрома" о перекрытии поставок газа в Украину, транспортируя это сырье через узел в Германовичах", - сказал он.

По словам главы польской дипломатии, в прошлом году польские консулы выдали гражданам Украины 1,2 млн виз, а в польских высших учебных заведениях учится 35 тыс. украинцев.

Кроме того, Чапутович напомнил, что в этом году исполняется 100-летие независимости как Польши, так и Украины.

При этом он подчеркнул, что запрет Украины на проведение поисково-эксгумационных работ останков польских жертв войн и конфликтов трудно понять, и он препятствует диалогу. Польский министр выразил надежду, что в ближайшее время этот запрет будет отменен.

Напомним, граждане Украины смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше. 

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Теги: Польша, Сейм Польши
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