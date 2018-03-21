Стабільна Україна необхідна для порядку і безпеки Європи, - МЗС Польщі

Демократична та стабільна Україна є для Польщі елементом порядку в Європі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що демократична та стабільна Україна є для Польщі необхідним елементом порядку в Європі. Про це глава польської дипломатії зазначив під час свого виступу в Сеймі Польщі, представляючи основні завдання зовнішньої політики Варшави в 2018 році, передає "Польське радіо".

За словами міністра, важливість двосторонніх відносин підкреслив минулорічний візит президента Польщі Анджея Дуди в Харків.

"Ми переконані, що польсько-українське партнерство є постійним, і воно повинно зберегтися. Трагічне історичне випробування, зачепило Україну у результаті російської збройної агресії, викликає в Польщі природне співчуття і солідарність з народом, який бореться за свободу, цілісність і незалежність", - сказав Чапутович.

Він також звернув увагу на енергетичну, військово-підготовчу та комунікаційну співпрацю України і Польщі.

"Ми розвиваємо транспортні сполучення - залізничне і авіаційне, польський національний перевізник LOT відкриває рейс вже з шостим аеродромом в Україні (у Запоріжжі, - ред.). Ми показали енергетичну солідарність у зв'язку з рішенням "Газпрому" про припинення поставок газу в Україну, транспортуючи цю сировину через вузол в Германовичах", - сказав він.

За словами глави польської дипломатії, в минулому році польські консули видали громадянам України 1,2 млн віз, а в польських вищих навчальних закладах навчається 35 тис. українців.

Крім того, Чапутович нагадав, що в цьому році виповнюється 100-річчя незалежності як Польщі, так і України.

При цьому він підкреслив, що заборона України на проведення пошуково-ексгумаційних робіт останків польських жертв воєн і конфліктів важко зрозуміти, і він перешкоджає діалогу. Польський міністр висловив надію, що найближчим часом цю заборону буде скасовано.

Нагадаємо, громадяни України зможуть отримати юридичну консультацію з приводу легального працевлаштування в Польщі.