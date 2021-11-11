Для стабилизации тарифов на распределение надо изменить тарифообразование, - исследование Центра Разумкова

Тарифные модели со стимулирующим регулированием, действующие в странах Европы, исключают резкие колебания уровня тарифов на распределение газа.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова .

В исследовании отмечено, что стабильность обеспечивают стимулы среднего и долгосрочного инвестирования в газовую инфраструктуру и эффективные инструменты государственной тарифной политики. Прогнозируемость инвестиционной деятельности участников рынка способствует улучшению технического состояния сетей, поэтому потребители получают более качественные услуги по доставке газа.

Согласно исследованию экспертов энергетических программ Центра Разумкова, страны Европы в тарифных моделях для газораспределительных сетей используют принципы, которые стимулируют средне и долгосрочные инвестиции и обеспечивают эффективный контроль со стороны государственных органов. И такие модели применимы и для другой энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Самая распространенная модель с регуляторной базой активов (Regulatory Asset Base – RAB) – которая включает стоимость сетей и оборудования на них. При RAB-регулировании в тариф закладывают определенный процент стоимости регуляторной базы.

"Появляется стимул вкладывать деньги. Инвестор также берет на себя обязательство: половину прибыли компания должна вложить в модернизацию, улучшить качество услуги распределения. Кроме того, 50% экономии операционных расходов на ремонтных материалах, транспортировке, административных расходах остается в компании. Это стимулирует постоянно повышать эффективность и положительно влияет на качество поставок к потребителю", - говорится в исследовании центра Разумкова.

Направления инвестиций и деятельность операторов ГРМ контролируются регулятором с помощью системы KPI, которая содержит показатели эффективности и качества газораспределительных услуг.

Согласно исследованию, для сдерживания роста тарифа может применяться понижающий коэффициент в регуляторных периодах: например – 0,4 для первого регуляторного периода, 0,6 для второго периода, 0,8 – для третьего.

"В Европе нет ни одной страны, в торфообразовании которой не была бы задействована методология RAB, и более того, большинство стран Европы ввели RAB регулирование для операторов ГРМ более 19 лет назад", - отмечается в исследовании.

В качестве примера эффективности RAB регулирования эксперты приводят данные по операторам электрических сетей в Европе. Для контроля качества работы госрегуляторы используют индекс SAIDI – это средняя продолжительность отключения подачи электричества для каждого клиента. Благодаря преимуществам RAB-регулирования операторы сетей с 2008 по 2016 значительно снизили уровень SAIDI:

• Польша – с 504 до 260 минут

• Румыния – с 1025 до 474 минут

• Португалия - с 117-190 до 70-80 минут

Украина ввела RAB регулировку для 25 операторов электрических сетей с 2021 года. Старая методика "Расходы+" (COST+) остается в действии для всего сектора газораспределения Украины.