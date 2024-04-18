ССО сожгли вражеский склад боеприпасов и группу оккупантов с помощью дронов (видео)

Украинские воины на юге страны обнаружили вражескую позицию и отработали по ней с помощью дронов. Процесс уничтожения личного состава и склада боекомплекта врага зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

По целям операторы нанесли огневые поражения FPV-дронами, дронами с системой сброса и 122-мм гаубицей Д-30. В результате точной работы ССО уничтожено:

Отмечается, что это результат работы 73 морского центра имени кошевого атамана Антона Головатого во время разведывательных действий на Южном направлении.

Ситуация на фронте

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра и отразили атаки россиян возле Первомайского в Донецкой области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 960 военных.

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