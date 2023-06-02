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ССО показали знищення окупантів під Херсоном з безпілотника (відео)

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П'ятниця 02 червня 2023 19:22
ССО показали знищення окупантів під Херсоном з безпілотника (відео) Ілюстративне фото: ССО показали знищення окупантів під Херсоном з безпілотника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують знищувати окупантів у Херсонському управлінні. Сили спецоперацій завдають втрат ворогові за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.

Як зазначають військові, для атак по росіянах вони використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс.

Метою таких ударів є не лише знищення ворожих солдатів, а й заподіяння шкоди логістиці росіян.

"Саме тому під ударом БПЛА та надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються по дельті Дніпра", - пояснюють у ССО.

Окупація Херсонської області

Нагадаємо, російські війська окупували Херсонську область у перші тижні війни. Українським захисникам вдалося звільнити правобережну частину регіону від ворога лише наприкінці осені 2022 року.

При цьому лівобережжя Херсонської області ще залишається під контролем РФ. Звідти росіяни постійно обстрілюють населені пункти правобережжя, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

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