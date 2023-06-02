ССО показали уничтожение оккупантов под Херсоном из беспилотника (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на Херсонском управлении. Силы спецопераций наносят потери врагу при помощи беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Как отмечают военные, для атак по россиянам они используют ударный беспилотный авиационный комплекс.

Целью таких ударов является не только уничтожение вражеских солдат, но и нанесение вреда логистике россиян.

"Именно поэтому под ударом БПЛА и надводные транспортные средства, по которым вражеские группы передвигаются по дельте Днепра", - объясняют в ССО.

Оккупация Херсонской области

Напомним, российские войска оккупировали Херсонскую область в первые недели войны. Украинским защитникам удалось освободить правобережную часть региона от врага только в конце осени 2022 года.

При этом левобережье Херсонской области все еще остается под контролем РФ. Оттуда россияне постоянно обстреливают населенные пункты правобережья, из-за чего гибнут мирные жители.