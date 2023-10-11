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ССО показали ювелірне знищення танка росіян за допомогою дрона (відео)

Середа 11 жовтня 2023 19:34
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ССО показали ювелірне знищення танка росіян за допомогою дрона (відео) Ілюстративне фото: CCО показали ювелірне знищення танка росіян за допомогою дрона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці українських Сил спеціальних операцій змогли знищити російський танк у Донецькій області за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Telegram.

Військові оприлюднили відео, на якому можна побачити, як вони за допомогою безпілотника скидають бойовий снаряд у відкритий люк російського танка. В результаті ворожу бойову техніку було знищено.

"У бою ми використовуємо все, що є на озброєнні. І вже стали асами у пілотажі FVP-дронами", - розповідають бійці.

Знищення техніки РФ

Нагадаємо, українські військові активно знищують російську техніку від початку повномасштабного вторгнення РФ. Для цього вони, зокрема, використовують безпілотники.

Наприклад, минулої доби наші захисники змогли знищити 91 бойову броньовану машину ворога і один літак.

Нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що нашим військовим на фронт передали секретні дрони, які вже продемонстрували свою ефективність.

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