ССО показали ювелирное уничтожение танка россиян при помощи дрона (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Военные обнародовали видео, на котором можно заметить, как они при помощи беспилотника скидывают боевой снаряд в открытый люк российского танка. В результате вражеская боевая техника была уничтожена.

"В бою мы используем все, что есть на вооружении. И уже стали асами в пилотаже FVP-дронами", - рассказывают бойцы.

Уничтожение техники РФ

Напомним, украинские военные активно уничтожают российскую технику с начала полномасштабного вторжения РФ. Для этого они, в частности, используют беспилотники.

К примеру, за прошедшие сутки наши защитники смогли уничтожить 91 боевую бронированную машину врага и один самолет.

Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что нашим военным на фронт передали секретные дроны, которые уже продемонстрировали свою эффективность.