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ССО показали відео, як нищать танки і БТР росіян біля Авдіївки

Фото: у ССО ЗСУ розповіли про знищення російської важкої техніки в районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку кілька одиниць важкої техніки російських окупантів, разом із живою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО ЗСУ.

Ворожі танки з бронетранспортерами рухалися у напрямку Авдіївки, але були виявлені операторами 3-го полку ССО.

Українські захисники оперативно зупинили противника, застосувавши FPV-дрони, ПЗРК Javelin та міномети.

В результаті успішних дій бійців спецпризначенців були знищені:

  • 4 БТР,
  • 2 танки,
  • кілька десятків живої сили противника.

Українські військові також опублікували "жирні" кадри цієї операції.

"Як це було - дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі!" - наголошується в повідомленні.

Наступ окупантів на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські загарбники активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Інтервенти активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти.

Як раніше зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Додамо, що після відносного затишшя окупанти відучора знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці залишаються мирні жителі.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що наші воїни в районі Авдіївки стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численні втрати. Зокрема, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими майже 900 солдатів.

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АвдіївкаВійна Росії проти України