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ССО на Харківському напрямку штурмом взяли будинок і захопили в полон росіян (відео)

Архівне фото: ССО на Харківському напрямку штурмом взяли будинок (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни у Харківській області змогли штурмом взяти під свій контроль будинок, у якому були росіяни. Деяких окупантів захопили в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО спільно з бійцями 92 окремої штурмової бригади. Вони разом провели зачистку в одному з населених пунктів у Харківській області.

Військові заявили, що під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю і чинили опір, знищено. Ще двох узято в полон.

"Полонених окупантів очікує допит, а надалі - обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", - пояснили в ССО.

Ситуація в Харківській області

Російські війська активно штурмують позиції українських військ на півночі Харківської області, при цьому ЗСУ знищують окупантів і не дають їм пройти далі.

При цьому президент Володимир Зеленський сьогодні провів виїзну Ставку в Харкові. Зазначається, що було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ.

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