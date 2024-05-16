ССО на Харківському напрямку штурмом взяли будинок і захопили в полон росіян (відео)

Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО спільно з бійцями 92 окремої штурмової бригади. Вони разом провели зачистку в одному з населених пунктів у Харківській області.

Військові заявили, що під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю і чинили опір, знищено. Ще двох узято в полон.

"Полонених окупантів очікує допит, а надалі - обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", - пояснили в ССО.