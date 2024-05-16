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ССО на Харьковском направлении штурмом взяли дом и захватили в плен россиян (видео)

Архивное фото: ССО на Харьковском направлении штурмом взяли дом (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины в Харьковской области смогли штурмом взять под свой контроль дом, в котором были россияне. Некоторых оккупантов захватили в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что это результат работы операторов 8 полка специального назначения ССО совместно с бойцами 92 отдельной штурмовой бригады. Они вместе провели зачистку в одном из населенных пунктов в Харьковской области.

Военные заявили, что в ходе операции четверо военнослужащих РФ, которые заняли гражданское здание и оказали сопротивление, уничтожены. Еще двое взяты в плен.

"Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем - обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно", - пояснили в ССО.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска активно штурмуют позиции украинских войск на севере Харьковской области, при этом ВСУ уничтожают оккупантов и не дают им пройти дальше.

При этом президент Владимир Зеленский провел сегодня выездную Ставку в Харькове. Отмечается, что было принято решение об усилении подразделений ВСУ.

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