ССО на Харківському напрямку штурмом взяли будинок і захопили в полон росіян (відео)
Українські воїни у Харківській області змогли штурмом взяти під свій контроль будинок, у якому були росіяни. Деяких окупантів захопили в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО спільно з бійцями 92 окремої штурмової бригади. Вони разом провели зачистку в одному з населених пунктів у Харківській області.
Військові заявили, що під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю і чинили опір, знищено. Ще двох узято в полон.
"Полонених окупантів очікує допит, а надалі - обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", - пояснили в ССО.
Ситуація в Харківській області
Російські війська активно штурмують позиції українських військ на півночі Харківської області, при цьому ЗСУ знищують окупантів і не дають їм пройти далі.
При цьому президент Володимир Зеленський сьогодні провів виїзну Ставку в Харкові. Зазначається, що було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.