ССО на Харьковском направлении штурмом взяли дом и захватили в плен россиян (видео)
Украинские воины в Харьковской области смогли штурмом взять под свой контроль дом, в котором были россияне. Некоторых оккупантов захватили в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что это результат работы операторов 8 полка специального назначения ССО совместно с бойцами 92 отдельной штурмовой бригады. Они вместе провели зачистку в одном из населенных пунктов в Харьковской области.
Военные заявили, что в ходе операции четверо военнослужащих РФ, которые заняли гражданское здание и оказали сопротивление, уничтожены. Еще двое взяты в плен.
"Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем - обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно", - пояснили в ССО.
Ситуация в Харьковской области
Российские войска активно штурмуют позиции украинских войск на севере Харьковской области, при этом ВСУ уничтожают оккупантов и не дают им пройти дальше.
При этом президент Владимир Зеленский провел сегодня выездную Ставку в Харькове. Отмечается, что было принято решение об усилении подразделений ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.