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ССО дроном знищили ворожий катер з екіпажем на південному напрямку (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили ворожий катер разом з екіпажем і за допомогою FPV-дрона знищили його. Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді, безпілотник зміг наздогнати плавзасіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"FPV-дрон воїнів ССО України нищить катер з російськими окупантами. Кадри операторів 73-го морського центру спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни Сил спеціальних операцій, які працюють на південному напрямку, зафільмували момент знищення противника. На відео показано, як оператори ССО скеровують безпілотник в човен росіян.

"Ті намагаються маневрувати по воді, водночас дрон заходить на траєкторію удару. Попри намагання російських військових вивести човен з-під удару плавзасіб з екіпажем з трьох бійців було знищено", - додали у командуванні.

Ситуація на лівому березі Дніпра

За даними британської розвідки, за останній тиждень уздовж нижньої течії Дніпра спалахнули бої невеликого масштабу. Це поставило російських генералів перед дилемою: зміцнювати цей район або перекидати війська на схід - у райони основних контрнаступальних операцій України.

Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що заяви про просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам. За її словами, українські військові закликають зберігати інформаційну тишу.

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