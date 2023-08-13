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Гуменюк про "просування" ЗСУ на півдні: такі розмови нам дуже шкодять

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Херсон, Неділя 13 серпня 2023 14:52
Гуменюк про "просування" ЗСУ на півдні: такі розмови нам дуже шкодять Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Заяви про нібито просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам. Українські військові закликають зберігати інформаційну тишу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Нам дуже шкодять такі розмови аналітиків, розмірковування на тему "а як би". Треба довіряти тим, хто робить цю бойову роботу, слухати і дослухатися їх, оскільки це люди, які знаходяться під ворожим вогнем. Для того, щоб не викликати напруження і відповідь у бік цивільного населення, існує інформаційна тиша", - сказала Гуменюк.

При цьому вона не заперечила, що українські військові дійсно проводили операції на лівобережжі Херсонської області.

"Проведення певних операцій, які виконувалися на тій ділянці місцевості, вже завершена. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, але продовження ажіотажу у ЗМІ дуже суттєво шкодить нашим захисникам, які зараз перебувають під щільним вогнем через напруження цієї ситуації", - пояснила речниця.

Вона додала, що Сили оборони на півдні України продовжують контрбатарейну боротьбу, бережучи особовий склад. За її словами, вихід на лівий берег Дніпра у Херсонській області - це потрапляння під вогонь ворога, тому важливо витримати "логіку операцій".

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели операцію на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

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