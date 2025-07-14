UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону: є полонений (відео)

Ілюстративне фото: ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону (sof mil gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію в тилу противника неподалік державного кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Як повідомили у ССО, українські воїни непомітно проникли в глибину ворожої оборони, де провели спеціальні дії. У результаті нальоту було знищено ворожу живу силу, а одного російського військовослужбовця взято в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.

"ССО продовжують виконувати найскладніші завдання там, де це потрібно найбільше - точно, рішуче та без компромісів", - підписано відео.

 

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,035 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1130 солдатів. Також Сили оборони знешкодили:

  • три танки;
  • чотири бойові броньовані машини;
  • 51 артилерійську систему й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили спеціальних операційВійна в Україні