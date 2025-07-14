ССО блискавично атакували тил окупантів біля кордону: є полонений (відео)

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію в тилу противника неподалік державного кордону з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.
Як повідомили у ССО, українські воїни непомітно проникли в глибину ворожої оборони, де провели спеціальні дії. У результаті нальоту було знищено ворожу живу силу, а одного російського військовослужбовця взято в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.
"ССО продовжують виконувати найскладніші завдання там, де це потрібно найбільше - точно, рішуче та без компромісів", - підписано відео.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,035 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1130 солдатів. Також Сили оборони знешкодили:
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