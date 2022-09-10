ССО "Азов" уничтожили вражескую технику на Харьковском направлении (видео)

Украинские военные во время контрнаступательных действий в Харьковской области смогли уничтожить живую силу оккупантов и вражескую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО "Азов".
"Бойцы ССО АЗОВ Харьков вместе с 14-й ОМБр имени князя Романа Великого провели контрнаступательную операцию на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.
Военным удалось ликвидировать вражескую тактическую группу составом из 30 человек. Также был уничтожен танк, БМП и склад боекомплекта.
Напомним, что ВСУ показали сожженную технику и разбитые позиции оккупантов в Харьковской области.
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