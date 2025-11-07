UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ССО атакували нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму: відео удару

Фото: ССО атакували нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили логістичні об’єкти ворога, зокрема нафтобазу "Гвардійська", на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО ЗСУ.

"Дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений", - йдеться у повідомленні ССО.

Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.

"Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога", - зазначили у ССО.

Удари по військових об'єктах у Криму

Нагадаємо, на початку листопада Сили оборони вразили важливі об’єкти окупантів. Серед них – нафтові об’єкти в Криму.

Так, під атакою були три об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське підтверджено влучання у резервуар і цистерни на зливо-наливній естакаді.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її території, так і на тимчасово окупованих землях.

Ключова мета – позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію.

