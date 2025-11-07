ССО атакували нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму: відео удару

"Дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений", - йдеться у повідомленні ССО.

Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.

"Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога", - зазначили у ССО.