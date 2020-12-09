"Сшиваем Украину": в Раде прокомментировали масштабный ремонт дорог

Фото: Елена Шуляк (РБК-Украина)

Важной особенностью национальной программы "Большое строительство" является существенное расширение географии ремонта автомобильных дорог. Если раньше количество работ в областях диктовалось политической целесообразностью, то теперь ремонтируют и строят по всей стране.

Об этом заявила народный депутат и председатель межфракционного объединения "За большое строительство" Елена Шуляк во время мероприятия "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

"В 2020 году мы изменили подходы, и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в регионах, прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране", - заявила нардеп.

Нардеп также напомнила, что к декабрю 2020 года "Укравтодор" успел отремонтировать 3926 км дорог на общую сумму 81 млрд грн, тогда как в прошлогодняя статистика куда скромнее: всего 846 км при расходах в 25,1 млрд гривен. В сравнении с прошлым годом удалось уменьшить и среднюю стоимость одного километра - на 4,5 миллиона гривен.

По словам Шуляк, подобная результативность с уменьшением затрат объясняется снижением доли неконкурентных торгов, которые проводятся "Укравтодором".

"В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году", - подчеркнула Шуляк.

Подводя итоги, Шуляк добавила, что подавляющее число украинцев положительно оценивают проделанную работу.

"Больше всего радует то, насколько положительно инфраструктурные изменения воспринимают украинцы. Согласно опросам КМИС, 89,9% украинцев поддерживают инфраструктурные изменения в стране", - резюмировала она.

Напомним, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявлял, что в 2020 году дороги обновляли не мелкими участками, а целыми маршрутами. Это позволило отремонтировать и построить рекордное для Украины число дорог.