США звинуватили Росію у втручанні в вибори та ввели санкції

Штати підозрюють їх у зловмисному впливі Москви, спрямованому на президентські вибори в США у 2024 році. У Мінфіні США зазначили, що російські державні ЗМІ використовують різноманітні інструменти, такі як генеративні фейки та дезінформацію на основі штучного інтелекту.

Хто у санкційному списку

Маргарита Симоньян - головний редактор RT і центральна фігура у зловмисному впливі російського уряду. Вона дозволила діяльності підставної компанії під прикриттям RT.

Єлизавета Юріївна Бродська - заступник головного редактора RT, яка звітувала російському диктатору Володимиру Путіну та іншим урядовцям.

Антон Сергійович Анісімов - заступник головного редактора RT, який здійснює діяльність за дорученням Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Андрій Володимирович Кіяшко - заступник директора англомовного інформаційного мовлення RT, відповідає за інформування російських урядовців та огляд діяльності RT.

Костянтин Калашников - керівник проектів цифрових медіа RT, який на початку 2022 року працював разом з Кіяшко. У середині 2023 року Бродська і Кияшко реалізували масштабну операцію впливу для RT в американських соціальних мережах з метою приховати зв'язок RT з контентом, призначеним для впливу на онлайн-аудиторію.

Олена Михайлівна Афанасьєва є співробітницею департаменту цифрових медіа-проектів RT і підпорядковується Калашникову. З початку 2024 року Афанасьєва таємно взаємодіяла з відомими американськими впливовими особами в соціальних мережах під прикриттям фейкового імені, видаючи себе за співробітницю американської компанії, щоб приховати причетність RT і російського уряду.

Олексій Олексійович Гаращенко є керівником RaHDit і був офіцером ФСБ, коли почав керувати групою. Гаращенко безпосередньо взаємодіє з представниками російських спецслужб і служб безпеки, співробітниками Адміністрації президента Росії і співробітниками RT.

Анастасія Ігорівна Єрмошкіна є афілійованою особою Гаращенка.

Олександр Віталійович Нєженцев працює з Гаращенком і є адміністратором і розробником кіберінструментів, що використовуються ФСБ. Нєженцев також очолює команду, яка займається розробкою нових інструментів, що можуть бути використані для стеження за інформаційними файлами даних.

Володимир Григорович Табак є генеральним директором АНО "Діалог" і "Діалог Регіони". Раніше він займав кілька посад в Адміністрації президента Росії. Восени 2022 року Табак мав відвідати зустріч із високопоставленими російськими урядовцями. Під час зустрічі обговорювали передбачуваний успіх діяльності Doppelgänger та надавали відгуки та рекомендації щодо майбутніх проектів.