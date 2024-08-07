США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливою ціллю був Трамп, - Bloomberg

США звинуватили пакистанця, ймовірно пов'язаного з Іраном, у спробі вбивства американських політиків. Колишній президент Дональд Трамп був однією з тих осіб, яких він розглядав як можливу ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Федеральні прокурори заявили, що 46-річний Асіф Мерчант організував змову з метою вбивства невідомого політика чи посадовців уряду США на американській території. Згідно з кримінальним позовом, Мерчант, провівши деякий час в Ірані, у квітні вирушив до США з Пакистану і зв'язався з людиною, яка, на його думку, могла допомогти йому в змові.
За словами джерела Bloomberg, експрезидент Дональд Трамп був однією з тих осіб, яких Мерчант розглядав як можливу ціль. Інший співрозмовник агентства сказав, що немає жодних доказів того, що план пакистанця мав якесь відношення до замаху минулого місяця в Батлері, штат Пенсильванія.
Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що контактує з офіційними особами США щодо цієї справи і чекає на подальші подробиці. Місія Ірану при ООН заявила, що "не отримувала жодних повідомлень щодо цього питання від уряду США".
Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави, заявивши, що він становить "серйозну" загрозу для США і може втекти.
Нагадаємо, після спроби вбивства Трампа стало відомо, що Сполученим Штатам за кілька тижнів до інциденту передавали інформацію про плани Ірану влаштувати замах на експрезидента.
В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що нинішня загроза з боку Ірану пов'язана з ширшою системою погроз на адресу колишніх чиновників адміністрації Трампа, що виникла після вбивства у січні 2020 року керівника Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Він був убитий внаслідок удару безпілотника за наказом Трампа, який тоді обіймав посаду президента США.
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