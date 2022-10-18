США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що існують "великі докази застосування іранських дронів Росією проти військових та цивільних цілей". Тегеран, ймовірно, розглядає можливість продажу більше такої зброї Москві.

"Ви також бачили сьогодні вранці повідомлення про те, що схоже на удар іранського безпілотника в центрі Києва. Однак Іран продовжує брехати про це", - сказала вона.

Вона також зазначила, що адміністрація перебуває у щоденному контакті з українським урядом, і нагадала про останній пакет допомоги Україні у сфері безпеки, про передачу якого стало відомо наприкінці минулого тижня.

"Я не вдаватимуся в аналіз того, де саме ми знаходимося в цій війні, ми дуже чітко заявили про те, що... ми спостерігали ескалацію з боку Росії за останні кілька тижнів", - заявила Жан-П'єр.

Іран порушує резолюцію Ради безпеки ООН

США згодні з висновками Великобританії та Франції про те, що постачання Іраном безпілотників до Росії є порушенням резолюції 2231 Ради безпеки ООН.

Резолюція 2231 схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном та шістьма державами – Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та США – яка за зняття міжнародних санкцій обмежила діяльність Тегерана зі збагачення урану, ускладнивши розробку ядерної зброї.

Згідно з резолюцією, ембарго на постачання звичайних озброєнь до Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США, спрямовані на продовження ембарго на постачання зброї Ірану (вони були вжиті в період президентства Трампа), Рада безпеки відхилила цю пропозицію, відкривши Ірану шлях до відновлення експорту зброї. У 2018 році Трамп вивів США з угоди щодо іранської ядерної програми.

Проте дипломати країн Заходу заявили, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети та пов'язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року та охоплюють експорт та купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

Нагадаємо, що ЄС пригрозив Ірану жорсткими санкціями за участь у війні проти України.

Також стало відомо, що Іран планує поставити до Росії ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України. Країни уклали договір ще 18 вересня.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими в Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку.

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