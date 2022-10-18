США обвинили Иран во лжи и заявили об эскалации ситуации в Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что существуют "обширные доказательства применения иранских дронов Россией против военных и гражданских целей". Тегеран, вероятно, рассматривает возможность продажи больше такого оружия Москве.

"Вы все также видели сегодня утром сообщения о том, что похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает лгать об этом", - сказала она.

Она также отметила, что администрация находится в ежедневном контакте с украинским правительством, и напомнила о последнем пакете помощи Украине в сфере безопасности, о передаче которого стало известно в конце прошлой недели.

"Я не буду вдаваться в анализ того, где именно мы находимся в этой войне, мы очень четко заявили о том, что... мы наблюдали эскалацию со стороны России за последние несколько недель", - заявила Жан-Пьер.

Иран нарушает резолюцию Совбеза ООН

США согласны с выводами Великобритании и Франции о том, что поставка Ираном беспилотников в Россию является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Резолюция 2231 одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью державами –Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, – которая за снятие международных санкций ограничила деятельность Тегерана по обогащению урана, затруднив разработку ядерного оружия.

Согласно резолюции, эмбарго на поставки обычных вооружений в Иран действовало до октября 2020 года. Несмотря на усилия США, направленные на продление эмбарго на поставки оружия Ирану (они были предприняты в период президентства Трампа), Совет Безопасности отклонил это предложение, открыв Ирану путь к возобновлению экспорта оружия. В 2018 году Трамп вывел США из соглашения по иранской ядерной программе.

Однако дипломаты стран Запада заявили, что резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, которые действуют до октября 2023 года и охватывают экспорт и покупку передовых военных систем, таких как беспилотники.

Напомним, что ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины.

Также стало известно, что Иран планирует поставить в Россию ракеты класса "земля-земля" для продолжения войны против Украины. Страны заключили договор еще 18 сентября.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.