США звернулися до Європи щодо можливих гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Чотири європейські джерела повідомили, що демарш містить питання про потенційне розміщення військ та інші варіанти підтримки.

Два джерела підтвердили, що у документі запитується про можливі майбутні військові внески європейських країн.

Державний департамент США поки що не надав офіційного коментаря з цього приводу.

Гарантії безпеки для України

Україна розглядає членство в НАТО як ключовий механізм для запобігання можливій майбутній агресії з боку Росії. Водночас в Альянсі наразі лише підтверджують, що вступ України може відбутися в перспективі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності українських військових, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку західних партнерів.