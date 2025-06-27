США зупинили всі торгові переговори з Канадою: Трамп назвав причину

США оголосили про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою та пригрозили запровадженням нових мит.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його допис в Truth Social.
"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну", - заявив Трамп.
На його думку, канадці "копіюють Європейський Союз", який вчинив так само і зараз також веде переговори з США.
"З огляду на цей обурливий податок, ми цим припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаді про мито, яке вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів. Дякуємо за увагу до цього питання!", - підсумував він.
Зауважимо, що цього року Канада дійсно почала активно розвивати співробітництво з ЄС. Це відбулось на фоні того, що відносини Оттави та Вашингтону зіпсувалися після приходу до влади в США Дональда Трампа.
Нагадаємо, що лідер США неодноразово заявляв, що хотів би бачити Канаду "51-м штатом США". Від початку такі заяви Трампа викликали неабиякий скандал між двома країнами та патріотичний підйом у Канаді.
Водночас Оттава, яка до зміни влади у Вашингтоні розглядала США, як головного союзника, почала шукати більш стабільних партнерів, та знайшла їх в особі Євросоюзу.
Так, Канада та ЄС підписали договір про спільні оборонні закупівлі. Домовленість передбачає доступ Канади до фонду оборонних закупівель ЄС розміром у 150 мільярдів євро.
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