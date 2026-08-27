США зупинили масштабну кібератаку китайських хакерів на Сенат та NASA

Що відомо про хакерську операцію

Міністерство юстиції США вилучило домени двох хакерських платформ - QScan та QTRouter.

За даними слідства, їх контролювала китайська компанія Nanjing Xinjiuwei Network Technology, клієнтами якої є цивільна розвідка Китаю та Народно-визвольна армія.

Згідно з матеріалами справи, зловмисники атакували чутливу інфраструктуру у США та світі щонайменше з 2018 року.

Серед цілей та жертв кибернападників опинилися:

Урядові установи США - Міністерство юстиції, Сенат, NASA, Федеральна резервна система та Міністерство енергетики;

- Міністерство юстиції, Сенат, NASA, Федеральна резервна система та Міністерство енергетики; Медичні та наукові заклади - Національні інститути здоров'я (NIH) та Міністерство охорони здоров'я США;

- Національні інститути здоров'я (NIH) та Міністерство охорони здоров'я США; Приватний сектор - оборонні підрядники, фінансові установи та компанії у США та Південній Кореї.

Не всі спроби проникнення були успішними.

Наприклад, у серпні 2019 року хакери не змогли зламати мережі NASA, а у березні 2026 року їм не вдалося отримати доступ до систем Сенату та однієї з американських лікарень.

Реакція Китаю та експертів

У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що уряд країни виступає проти кібератак, а звинувачення назвали спробою "дискредитувати Китай".

Водночас західні фахівці зазначають, що Пекін активно залучає приватних підрядників для державних кібератак.

"За останнє десятиліття кількість компаній, що пропонують нішеві наступальні послуги, різко зросла", - зазначила аналітик компанії з кібербезпеки SentinelOne Дакота Кері.