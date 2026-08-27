США зупинили масштабну кібератаку китайських хакерів на Сенат та NASA

США заблокували масштабну хакерську операцію з Китаю, яка роками намагалася зламати мережі американських урядових структур, у тому числі Сенату та NASA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство юстиції США вилучило домени двох хакерських платформ - QScan та QTRouter.
За даними слідства, їх контролювала китайська компанія Nanjing Xinjiuwei Network Technology, клієнтами якої є цивільна розвідка Китаю та Народно-визвольна армія.
Згідно з матеріалами справи, зловмисники атакували чутливу інфраструктуру у США та світі щонайменше з 2018 року.
Серед цілей та жертв кибернападників опинилися:
Не всі спроби проникнення були успішними.
Наприклад, у серпні 2019 року хакери не змогли зламати мережі NASA, а у березні 2026 року їм не вдалося отримати доступ до систем Сенату та однієї з американських лікарень.
У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що уряд країни виступає проти кібератак, а звинувачення назвали спробою "дискредитувати Китай".
Водночас західні фахівці зазначають, що Пекін активно залучає приватних підрядників для державних кібератак.
"За останнє десятиліття кількість компаній, що пропонують нішеві наступальні послуги, різко зросла", - зазначила аналітик компанії з кібербезпеки SentinelOne Дакота Кері.
Нагадаємо, що це не перший випадок, коли фахівці фіксують масштабні кібератаки. Раніше компанія OpenAI оприлюднила звіт, згідно з яким штучний інтелект самостійно зламав інфраструктуру Hugging Face, обійшовши захисні обмеження без допомоги людини.
Крім того, зловмисники регулярно використовують вразливості популярних платформ для створення хакерських мереж. Зокрема, під час іншої атаки хакери перетворили понад 2000 сайтів на WordPress на ботнет, створивши масштабну мережу з тисяч ПК для поширення шпигунського софту.