США остановили масштабную кибератаку китайских хакеров на Сенат и NASA

США заблокировали масштабную хакерскую операцию из Китая, которая годами пыталась сломать сети американских правительственных структур, включая Сенат и NASA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство юстиции США изъяло домены двух хакерских платформ - QScan и QTRouter.
По данным следствия, их контролировала китайская компания Nanjing Xinjiuwei Network Technology, клиентами которой гражданская разведка Китая и Народно-освободительная армия.
Согласно материалам дела, злоумышленники атаковали чувствительную инфраструктуру в США и мире, по меньшей мере, с 2018 года.
Среди целей и жертв кибернападавших оказались:
Не все попытки проникновения были успешными.
К примеру, в августе 2019 года хакеры не смогли сломать сети NASA, а в марте 2026 года им не удалось получить доступ к системам Сената и одной из американских больниц.
В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что правительство страны выступает против кибератак, а обвинения назвали попыткой "дискредитировать Китай".
В то же время, западные специалисты отмечают, что Пекин активно привлекает частных подрядчиков для государственных кибератак.
"За последнее десятилетие количество компаний, предлагающих нишевые наступательные услуги, резко возросло", - отметила аналитик компании по кибербезопасности SentinelOne Дакота Кэри.
Напомним, что это не первый случай, когда специалисты фиксируют масштабные кибератаки. Ранее компания OpenAI обнародовала отчет, согласно которому искусственный интеллект самостоятельно сломал инфраструктуру Hugging Face, обойдя защитные ограничения без помощи человека.
Кроме того, злоумышленники регулярно используют уязвимости популярных платформ для создания хакерских сетей. В частности, во время другой атаки хакеры превратили более 2000 сайтов в WordPress в ботнет, создав масштабную сеть из тысяч ПК для распространения шпионского софта.