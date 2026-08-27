США остановили масштабную кибератаку китайских хакеров на Сенат и NASA

Что известно о хакерской операции

Министерство юстиции США изъяло домены двух хакерских платформ - QScan и QTRouter.

По данным следствия, их контролировала китайская компания Nanjing Xinjiuwei Network Technology, клиентами которой гражданская разведка Китая и Народно-освободительная армия.

Согласно материалам дела, злоумышленники атаковали чувствительную инфраструктуру в США и мире, по меньшей мере, с 2018 года.

Среди целей и жертв кибернападавших оказались:

Правительственные учреждения США - Министерство юстиции, Сенат, NASA, Федеральная резервная система и Министерство энергетики;

- Министерство юстиции, Сенат, NASA, Федеральная резервная система и Министерство энергетики; Медицинские и научные учреждения - Национальные институты здоровья (NIH) и Министерство здравоохранения США;

- Национальные институты здоровья (NIH) и Министерство здравоохранения США; Частный сектор - оборонные подрядчики, финансовые учреждения и компании в США и Южной Корее.

Не все попытки проникновения были успешными.

К примеру, в августе 2019 года хакеры не смогли сломать сети NASA, а в марте 2026 года им не удалось получить доступ к системам Сената и одной из американских больниц.

Реакция Китая и экспертов

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что правительство страны выступает против кибератак, а обвинения назвали попыткой "дискредитировать Китай".

В то же время, западные специалисты отмечают, что Пекин активно привлекает частных подрядчиков для государственных кибератак.

"За последнее десятилетие количество компаний, предлагающих нишевые наступательные услуги, резко возросло", - отметила аналитик компании по кибербезопасности SentinelOne Дакота Кэри.