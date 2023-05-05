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США зроблять необхідні кроки, щоб Іран не отримав ядерної зброї, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 05 травня 2023 07:30
США зроблять необхідні кроки, щоб Іран не отримав ядерної зброї, - Білий дім Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають намір вжити всіх необхідних дій, щоб Іран не отримав ядерної зброї.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Так, ми зробимо необхідні дії, щоб гарантувати, що Іран не придбає ядерної зброї", - заявив Салліван.

За його словами, перед Сполученими Штатами та союзниками постає фундаментальне випробування – у Ірану не може бути ядерної зброї. Сьогодні її немає і в майбутньому цього не можна допустити.

Салліван також підкреслив, що Сполучені Штати все ще шукають дипломатичне рішення ядерної програми Ірану, і нарік на рішення Трампа в 2018 році вийти з ядерної угоди з Іраном.

Радник Білого дому заявив, що Вашингтон працює із союзниками, включаючи Ізраїль, щоб утримати Іран від розробки зброї.

"Ми продовжуватимемо посилати чіткий сигнал про ціни та наслідки просування занадто далеко, водночас продовжуючи шукати можливості досягнення результату за дипломатичного посередництва, який кладе ядерну програму Ірану назад у ящик", - додав він.

Раніше в міноборони Ізраїлю заявили, що Іран вже накопичив достатньо матеріалу, що розщеплюється, для створення п'яти ядерних бомб.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що, за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, проте Штати не дадуть йому цього зробити.

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Іран Ядерна зброя Сполучені Штати Америки
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