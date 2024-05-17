ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США зробили крок до запровадження санкцій проти "Росатому"

США, П'ятниця 17 травня 2024 18:59
UA EN RU
У США зробили крок до запровадження санкцій проти "Росатому" Архівне фото: у США зробили крок до запровадження санкцій проти "Росатома" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Комітет Палати представників США підтримав два законопроєкти, покликані запровадити санкції проти "Росатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міненерго України.

Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комітету 16 травня і тепер ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав рішення комітету Палати представників США у закордонних справах позитивним.

"Це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо запровадження санкцій проти "Росатому", - наголосив Галущенко.

Які санкції можуть запровадити США

Перший законопроєкт пропонує замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду Росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти "Росатому".

А другий законопроєкт передбачає накладення санкцій на осіб, які поставили під загрозу цілісність, безпеку або підірвали оперативний контроль України над Запорізькою АЕС.

Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачено блокування активів, анулювання американської візи та штрафи щодо підсанкційних осіб.

Санкції проти "Росатому"

"Росатом" - це російський державний холдинг, що об'єднує понад 400 підприємств атомної галузі.

До складу "Росатому" входять всі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот. "Росатом" управляє атомними електростанціями Росії, зокрема й окупованою Запорізькою АЕС.

Водночас ЄС не запровадив санкцій проти "Росатому" попри заклики це зробити з боку України. Раніше Галущенко заявляв, що санкції проти "Росатому" мали б істотний вплив на РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Росатом Конгресс США
NEWS
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію