ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США сделали шаг к введению санкций против "Росатома"

США, Пятница 17 мая 2024 18:59
UA EN RU
В США сделали шаг к введению санкций против "Росатома" Архивное фото: в США сделали шаг к введению санкций против "Росатома" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет Палаты представителей США поддержал два законопроекта, призванные ввести санкции против "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минэнерго Украины.

Соответствующие решения были приняты на заседании комитета 16 мая и теперь эти проекты законов будут вынесены на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал решение комитета Палаты представителей США по иностранным делам положительным.

"Это важный сигнал, который свидетельствует о решимости наших американских партнеров о введении санкций против "Росатома", - подчеркнул Галущенко.

Какие санкции могут ввести США

Первый законопроект предлагает заменить российских поставщиков производителями из США и стран-союзников, а также ограничить доступ правительства России к доходам в виде введения санкций и экспортного контроля против "Росатома".

А второй законопроект предусматривает наложение санкций на лиц, которые поставили под угрозу целостность, безопасность или подорвали оперативный контроль Украины над Запорожской АЭС.

Среди соответствующих механизмов, в частности, предусмотрена блокировка активов, аннулирование американской визы и штрафы в отношении подсанкционных лиц.

Санкции против "Росатома"

"Росатом" - это российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

В состав "Росатома" входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России, в том числе и оккупированной Запорожской АЭС.

В то же время ЕС не ввел санкции против "Росатома", несмотря на призывы это сделать со стороны Украины. Ранее Галущенко заявлял, что санкции против "Росатома" оказали бы существенное влияние на РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Росатом Конгресс США
NEWS
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию