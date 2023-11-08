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У США зробили крок до конфіскації підсанкційних російських активів

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Ірину Мудру.

"Сьогодні Комітет у закордонних справах Палати представників розглянув важливий законопроєкт - H.R. 4175, що стосується конфіскації активів РФ на користь України", - йдеться у заяві.

Зазначається, що його підготували разом конгресмени від обох партій: 39 республіканців і 17 демократів. Таке об'єднання є вкрай важливим у питаннях підтримки України.

Деталі законопроекту

Автори проєкту пропонують надати президенту США Джо Байдену повноваження конфіскувати російські суверенні активи, що були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги у відновленні України.

Також окремо обумовлено, що закон забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, доки Росія не виведе свої окупаційні війська з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною.

Процедура голосування за законопроект

"За результатами голосування Комітет 44 голосами "за", 0 - "проти" рекомендував його до розгляду Палатою представників", - написала Мудра.

За її словами, тепер проєкт закону має пройти затвердження Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Після цього спікер Палати представників матиме право визначити дату, коли проєкт резолюції буде винесено на голосування до зали.

США готові конфіскувати активи РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Більше про те, як Україні стягнути з Росії компенсацію - читайте у нашому матеріалі.

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