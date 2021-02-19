США не зовут Россию назад в G7, этот вопрос должны решать все участники, - Белый дом

США не зовут Россию назад в клуб "Большой семерки". Этот вопрос должен решаться всеми участниками организации.

Она отметила, что Соединенные штаты не будут приглашать Россию в организацию, поскольку считают, что такой вопрос должен решаться всеми членами "Большой семерки".

"Я не думаю, что мы будем вновь приглашать Россию или актуализируем прежнее приглашение. Очевидно, что приглашение может быть сделано вместе с нашими партнерами по G7", - сказала Псаки.