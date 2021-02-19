UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США не зовут Россию назад в G7, этот вопрос должны решать все участники, - Белый дом

Автор: Роман Тверденко

США не зовут Россию назад в клуб "Большой семерки". Этот вопрос должен решаться всеми участниками организации.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters.

Она отметила, что Соединенные штаты не будут приглашать Россию в организацию, поскольку считают, что такой вопрос должен решаться всеми членами "Большой семерки".

"Я не думаю, что мы будем вновь приглашать Россию или актуализируем прежнее приглашение. Очевидно, что приглашение может быть сделано вместе с нашими партнерами по G7", - сказала Псаки.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп прошлым летом повторил свое желание вернуть Россию в "Большую семерку". Также он выступал за расширение клуба за счет включения Австралии, Индии и Южной Кореи. Но против возвращения России после шестилетней паузы, связанной с аннексией Крыма у Украины, выступили Великобритания, Германия и Канада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
Читайте также
Байден заявил о готовности США возобновить переговоры по Ирану
Байден: защита Украины остается жизненно важной для Европы и США
Прогноз погоды