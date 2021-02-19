США не кличуть Росію назад в G7, це питання повинні вирішувати всі учасники, - Білий дім

США не кличуть Росію назад в клуб "Великої сімки". Це питання має вирішуватися всіма учасниками організації.

Вона зазначила, що Сполучені штати не будуть запрошувати Росію в організацію, оскільки вважають, що таке питання має вирішуватися всіма членами "Великої сімки".

"Я не думаю, що ми будемо знову запрошувати Росію або актуалізуємо колишнє запрошення. Очевидно, що запрошення може бути зроблено разом з нашими партнерами по G7", - сказала Псакі.