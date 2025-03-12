США зобов'яжуть канадців проходити реєстрацію, якщо ті будуть у країні 30 і більше днів, - NY

Сполучені Штати почнуть застосовувати щодо канадців закон, який вимагатиме від них реєстрації в органах влади. Йдеться про громадян, хто відвідує США на термін 30 і більше днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Нова вимога ґрунтується на чинному імміграційному законодавстві. У ньому йдеться про те, що іноземні громадяни у віці 14 років і старше, які ще не зареєстровані в американських органах влади, повинні зареєструватися і пройти дактилоскопію, якщо вони планують перебувати в Сполучених Штатах протягом 30 днів або довше. Однак на практиці це правило не застосовувалося до громадян Канади, які перетинали кордон у США через сухопутні кордони.
NY пише, що в перший день свого другого терміну президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що практика зміниться, видавши указ, що вимагає від усіх раніше незареєстрованих іноземних громадян дотримуватися закону. В указі також ішлося про те, що недотримання закону "розглядатиметься як цивільний і кримінальний пріоритет".
Канадські чиновники заявили, що відповідне повідомлення було отримано канадською владою. Раніше про це писало ABC News.
Незабаром Служба громадянства та імміграції США (USCIS) зробила публікацію, в якій йшлося, що Міністерство внутрішньої безпеки пояснить, як іноземні громадяни, які ще не виконали вимогу про реєстрацію, зможуть це зробити.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп відмовився збільшити мита на сталь і алюміній з Канади до 50%, однак чинності набули колишні 25%. Рішення про непідвищення було ухвалено після того, як Онтаріо відмовилося від ідеї вкласти мита на електроенергію для США.
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