США зобов'яжуть канадців проходити реєстрацію, якщо ті будуть у країні 30 і більше днів, - NY

Сполучені Штати почнуть застосовувати щодо канадців закон, який вимагатиме від них реєстрації в органах влади. Йдеться про громадян, хто відвідує США на термін 30 і більше днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Нова вимога ґрунтується на чинному імміграційному законодавстві. У ньому йдеться про те, що іноземні громадяни у віці 14 років і старше, які ще не зареєстровані в американських органах влади, повинні зареєструватися і пройти дактилоскопію, якщо вони планують перебувати в Сполучених Штатах протягом 30 днів або довше. Однак на практиці це правило не застосовувалося до громадян Канади, які перетинали кордон у США через сухопутні кордони.

NY пише, що в перший день свого другого терміну президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що практика зміниться, видавши указ, що вимагає від усіх раніше незареєстрованих іноземних громадян дотримуватися закону. В указі також ішлося про те, що недотримання закону "розглядатиметься як цивільний і кримінальний пріоритет".

Канадські чиновники заявили, що відповідне повідомлення було отримано канадською владою. Раніше про це писало ABC News.

Незабаром Служба громадянства та імміграції США (USCIS) зробила публікацію, в якій йшлося, що Міністерство внутрішньої безпеки пояснить, як іноземні громадяни, які ще не виконали вимогу про реєстрацію, зможуть це зробити.