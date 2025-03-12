США обяжут канадцев проходить регистрацию, если те будут в стране 30 и более дней, - NY

Соединенные Штаты начнут применять в отношении канадцев закон, который будет требовать от них регистрации в органах власти. Речь идет о гражданах, кто посещает США на срок 30 и более дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Новое требование основано на существующем иммиграционном законодательстве. В нем говорится, что иностранные граждане в возрасте 14 лет и старше, которые еще не зарегистрированы в американских органах власти, должны зарегистрироваться и пройти дактилоскопию, если они планируют находится в Соединенных Штатах в течение 30 дней или дольше. Однако на практике это правило не применялось к гражданам Канады, которые пересекали границу в США через сухопутные границы.

NY пишет, что в первый день своего второго срока президент США Дональд Трамп дал понять, что практика изменится, издав указ, требующий от всех ранее незарегистрированных иностранных граждан соблюдать закон. В указе также говорилось, что несоблюдение закона будет "рассматриваться как гражданский и уголовный приоритет".

Канадские чиновники заявили, что соответствующее уведомление было получено канадскими властями. Ранее об этом писало ABC News.

Вскоре Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) сделало публикации, в которой говорилось, что Министерство внутренней безопасности объяснит, как иностранные граждане, которые еще не выполнили требование о регистрации, смогут это сделать.