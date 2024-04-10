США знищили ракету хуситів, яка була випущена по американському судну
Сполучені Штати знищили балістичну ракету хуситів, яка була випущена по американському судну.
Про це заявило Центральне командування ЗС США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення CENTCOM у Twitter.
"USS Mason (DDG 87) і сили Центрального командування США успішно вступили в бій і знищили одну протикорабельну балістичну ракету, запущену підтримуваними Іраном терористами-хуситами з Ємену над Аденською затокою", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що ціллю балістичної ракети, ймовірно, було судно MV Yorktown під американським прапором, що належить США, яке супроводжували американські військові кораблі USS Laboon і USS Mason.
Командування повідомило, що американські, коаліційні або комерційні судна не зазнали жодних пошкоджень.
"Було встановлено, що балістична ракета становить безпосередню загрозу для американських, коаліційних і торговельних суден у регіоні. Ці дії вживаються для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - наголосили в CENTCOM.
Боротьба з хуситами
Днями американські військові заявили про знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів, які хусити запустили у напрямку торговельних суден у Червоному морі.
23 березня винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьох підземним сховищам в районах Ємену, які знаходяться під контролем хуситів.
За даними ЗМІ, Китай фінансує атаки хуситів на судна у Червоному морі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.