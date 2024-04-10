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США знищили ракету хуситів, яка була випущена по американському судну

Середа 10 квітня 2024 09:30
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США знищили ракету хуситів, яка була випущена по американському судну Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати знищили балістичну ракету хуситів, яка була випущена по американському судну.

Про це заявило Центральне командування ЗС США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення CENTCOM у Twitter.

"USS Mason (DDG 87) і сили Центрального командування США успішно вступили в бій і знищили одну протикорабельну балістичну ракету, запущену підтримуваними Іраном терористами-хуситами з Ємену над Аденською затокою", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ціллю балістичної ракети, ймовірно, було судно MV Yorktown під американським прапором, що належить США, яке супроводжували американські військові кораблі USS Laboon і USS Mason.

Командування повідомило, що американські, коаліційні або комерційні судна не зазнали жодних пошкоджень.

"Було встановлено, що балістична ракета становить безпосередню загрозу для американських, коаліційних і торговельних суден у регіоні. Ці дії вживаються для захисту свободи судноплавства і підвищення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - наголосили в CENTCOM.

Боротьба з хуситами

Днями американські військові заявили про знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів, які хусити запустили у напрямку торговельних суден у Червоному морі.

23 березня винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьох підземним сховищам в районах Ємену, які знаходяться під контролем хуситів.

За даними ЗМІ, Китай фінансує атаки хуситів на судна у Червоному морі.

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