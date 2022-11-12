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США знімають із консервації танки M1A1 Abrams: хто їх може отримати

Фото: США знімають із консервації танки M1A1 Abrams (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Військові США розпочали розконсервацію кількох десятків танків M1A1 Abrams, які у 2021 році були зняті з озброєння Корпусу морської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Склади з танками попрямували на ремонтну базу Anniston для подальшого відновлення та модернізації. Корпус морської піхоти США мав 400 танків M1A1 Abrams. Останні танки цього типу були зняті з озброєння у межах структурної реформи американської морської піхоти.

Скільки всього списаних M1A1 Abrams морської піхоти повинні повернути в дію, не повідомляється. Тільки відомо, що ці танки американці хочуть модернізувати у версію M1A2 SEP V3.

Модернізовані танки може одержати Польща. У липні 2022 року Пентагон пообіцяв полякам передати 116 вживаних M1A1 Abrams як компенсацію за передачу ЗСУ майже 250 радянських танків Т-72.

За даними The Military Balance, до кінця минулого року збройні сили США мали в строю близько 2500 танків M1A1 Abrams різних модифікацій і ще більше 3700 машин цього типу на зберіганні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, що включає танки Т-72.

Крім того, Україна сподівається на пряме постачання танків Leopard 2 з Німеччини. Переговори щодо цього вже ведуться.

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