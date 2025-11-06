У США знайшли "чорні скриньки" літака UPS, що загорівся під час зльоту

Слідчі виявили бортові самописці вантажного літака UPS, який розбився поблизу міста Луїсвілл у штаті Кентуккі. Унаслідок аварії загинули щонайменше 12 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters та Associated Press.
Федеральне управління з безпеки на транспорті США (NTSB) підтвердило, що знайдено обидва самописці — реєстратор польотних даних і переговорів екіпажу. Їх уже передано на аналіз фахівцям.
Після отримання дозволу на зліт у лівому крилі літака виникла велика пожежа, повідомив член Національної ради з безпеки на транспорті, яка очолює розслідування, Тодд Інман.
Тепер NTSB спробує визначити, що спричинило пожежу та чому відпав двигун. Слідчим, ймовірно, знадобиться більше року, щоб відповісти на ці питання.
Літак набрав достатньо висоти, щоб подолати огорожу в кінці злітно-посадкової смуги, перш ніж розбитися недалеко від Міжнародного аеропорту імені Мухаммеда Алі в Луїсвіллі, повідомив Інман.
Він сказав, що на відео служби безпеки аеропорту показано, як лівий двигун відривається від крила під час розгону.
За словами Інмана, було вилучено голосовий реєстратор та реєстратор даних кабіни пілотів, а двигун було виявлено на аеродромі. Загалом уламки розлетілись на велику відстань.
Влада Луїсвілла повідомила, що аеропорт уже відновив роботу, однак злітно-посадкова смуга залишатиметься закритою ще близько 10 днів.
Як раніше писало РБК-Україна, вантажний літак UPS розбився близько 17:15 за місцевим часом, вилітаючи з Міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі в Луїсвіллі до Гонолулу.
Мер Луїсвілля Крейг Ґрінберґ у коментарі місцевому телеканалу WLKY-TV зазначив, що паливо, яким був заправлений літак, несе "серйозну небезпеку".
Влада оголосила режим "укриття на місці" для всіх районів на північ від аеропорту аж до річки Огайо. Адже Луїсвілльський аеропорт розташований лише за 10 хвилин їзди від центру міста, поблизу житлових кварталів, музеїв і парку водних розваг.
Літак, що зазнав аварії, був виготовлений у 1991 році і належав компанії UPS, яка має у Луїсвіллі свій найбільший логістичний хаб. Тут працюють тисячі співробітників, здійснюється понад 300 щоденних рейсів, а потужність сортування становить понад 400 тисяч посилок на годину.