У США знайшли "чорні скриньки" літака UPS, що загорівся під час зльоту

Федеральне управління з безпеки на транспорті США (NTSB) підтвердило, що знайдено обидва самописці — реєстратор польотних даних і переговорів екіпажу. Їх уже передано на аналіз фахівцям.

Після отримання дозволу на зліт у лівому крилі літака виникла велика пожежа, повідомив член Національної ради з безпеки на транспорті, яка очолює розслідування, Тодд Інман.

Тепер NTSB спробує визначити, що спричинило пожежу та чому відпав двигун. Слідчим, ймовірно, знадобиться більше року, щоб відповісти на ці питання.

Літак набрав достатньо висоти, щоб подолати огорожу в кінці злітно-посадкової смуги, перш ніж розбитися недалеко від Міжнародного аеропорту імені Мухаммеда Алі в Луїсвіллі, повідомив Інман.

Він сказав, що на відео служби безпеки аеропорту показано, як лівий двигун відривається від крила під час розгону.

За словами Інмана, було вилучено голосовий реєстратор та реєстратор даних кабіни пілотів, а двигун було виявлено на аеродромі. Загалом уламки розлетілись на велику відстань.

Влада Луїсвілла повідомила, що аеропорт уже відновив роботу, однак злітно-посадкова смуга залишатиметься закритою ще близько 10 днів.