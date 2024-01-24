США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон

Як зазначив Райдер, брак фінансування змусив Пентагон призупинити вилучення озброєнь зі своїх запасів. "І це, звичайно, не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські постріли, протитанкові засоби, перехоплювачі ППО", - сказав він.

За його словами, без додаткового фінансування Пентагон не може надавати системи та обладнання, що відповідають середньостроковим та довгостроковим потребам України, "а також допомагати їм підтримувати системи, які ми їм раніше надали".

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше", - сказав Райдер.

Як зазначив представник Пентагону, "Україна має право голосу, коли справа доходить до бойових дій на полі бою, але очевидно, що загроза є реальною".

"І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, наголошує на тому, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", - сказав він.

При цьому він наголосив, що чим швидше США зможуть продовжити надавати Україні необхідний рівень підтримки, "тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти".

Допомога союзників України

США надали Україні понад 44,2 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Близько 23,6 млрд доларів із цієї суми було взято з існуючих військових запасів, а майже 19 млрд доларів у вигляді довгострокових військових контрактів на товари, які займуть місяці.

Таким чином, навіть незважаючи на те, що кошти вичерпані, частина раніше закупленої зброї продовжуватиме надходити. Додаткові 1,7 млрд доларів були надані Держдепартаментом США у вигляді іноземного військового фінансування.

Допомога Україні та Ізраїлю на суму понад 110 млрд доларів зупинилася через розбіжності між Конгресом та Білим домом щодо інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США та Мексики.