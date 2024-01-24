США не смогут поддерживать переданное Украине оружие без финансирования, - Пентагон

Как отметил Райдер, нехватка финансирования вынудила Пентагон приостановить изъятие вооружений из своих запасов. "И это, конечно, не позволяет нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские выстрелы, противотанковые средства, перехватчики ПВО", - сказал он.

По его словам, без дополнительного финансирования Пентагон не может предоставлять системы и оборудование, отвечающие среднесрочным и долгосрочным потребностям Украины, "а также помогать им поддерживать системы, которые мы им ранее предоставили".

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем к дополнительному финансированию как можно скорее", - сказал Райдер.

Как отметил представитель Пентагона, "Украина имеет право голоса, когда дело доходит до боевых действий на поле боя, но очевидно, что угроза реальна".

"И я думаю, тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и уничтожить Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая никуда не исчезнет", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что чем скорее США смогут продолжить предоставлять Украине необходимый уровень поддержки, "тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества".

Помощь союзников Украине

США предоставили Украине более 44,2 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности с момента вторжения России в феврале 2022 года. Около 23,6 млрд долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 млрд долларов в виде долгосрочных военных контрактов на товары, которые займут месяцы.

Таким образом, даже несмотря на то, что средства исчерпаны, часть ранее закупленного оружия будет продолжать поступать. Дополнительные 1,7 млрд долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.

Помощь Украине и Израилю на сумму более 110 млрд долларов застопорилась из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу других политических приоритетов, включая дополнительную безопасность на границе США и Мексики.